Пассажиры сняли видео из салона горящего самолета "Суперджет"в момент посадки в аэропорту Шереметьево. Слышно, что в салоне лайнера крики и паника, а по правому борту полыхает столб пламени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от fact.screen (@fact.screen)5 Май 2019 в 12:34 PDT

Осторожно, "Суперджет". Российский лайнер поражает своей статистикой, или почему от него отказываются иностранцы

"Иллюминаторы начали плавиться, когда мы ещё катились", - рассказала бортпроводник сгоревшего "Суперджета" Татьяна Касаткина.

"Топовый аэропорт Москвы, а пожарных не было в момент приземления", "Пилоты молодцы, что смогли посадить горящий самолёт, все-таки профессионалы работают", "Люди хватали чемоданы, а то что другой земляк не успеет выбраться из самолета всем наплевать", "У "Суперджета" постоянно ломаются двигатели и электрика даёт сбой. Летают на пронесёт. К сожалению по телевизору спишут все на молнию", - комментируют произошедшее в Сети.