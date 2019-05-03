Футболист Глушаков начал мстить жене и старшей дочери, запретил ребенку выезд за границу

Футболист "Спартака" Денис Глушаков начал мстить бывшей жене и своей старшей дочери, запретил ребенку выезд за границу. Супруги развелись в начале февраля. Дочери футболиста остались жить с мамой, как ни хотел отсудить детей спортсмен.

"Полетел подальше от вранья и фальши", - сообщил Евгений Петросян

Согласно постановлению суда, Глушаков должен выплачивать бывшей супруге алименты — треть от всех доходов и обязан ежемесячно переводить по 100 тысяч рублей до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста, - сообщает Лента.ру.

На майские праздники его бывшая жена Дарья решила отдохнуть со старшей дочкой Валерией в ОАЭ. Но в аэропорту "Домодедово" на паспортном контроле 7-летнюю девочку не выпустили за границу. Оказывается, папа не отпустил дочь на отдых. Денис Глушаков написал соответствующее заявление.

Об этом написал в Твиттер известный адвокат, специалист по разводам знаменитостей, Сергей Жорин. "Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребёнок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле. Молодец Денис!" - говорится в его сообщении.

Для доказательства Жорин опубликовал копию документа. По мнению защитника интересов бывшей супруги Глушакова Дарьи, таким образом Денис отомстил за то, что суд по итогам бракоразводного процесса постановил взыскать с него алименты и оставил детей с мамой.

Напомним, Жорин является адвокатом Евгения Петросяна.