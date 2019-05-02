Десять автомобилей с леденящими душу историями

В мире существует много таинственных, а порой даже пугающих историй. Некоторые из них связаны с игрушками, старыми домами, фотографиями и разными вещами. Но есть и те, действие которых разворачивается вокруг автомобилей.

Эксперты насчитали 10 машин, которые не принесли своим владельцам ничего, кроме бед, сообщает "За рулём". На десятое место в этом списке попал автомобиль Phaeton, в котором был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд. Именно после этой смерти была начата Первая мировая война.

Девятым оказался лимузин JFK SS 100 X, где был убит 35-й президент Соединённых Штатов Джон Кеннеди.

Восьмое место получил автомобиль Ghost Crash, который, по слухам, люди встречали ночью на пустых трассах. Таинственный автомобиль преследовал своих жертв и провоцировал ДТП.

Следом идёт автобус-призрак, родом из Великобритании. Говорят, впервые он появился в 1934 году и привел к гибели водителя другого автобуса. Мужчина попытался объехать невидимый объект и врезался в стену. Несколько лет спустя в то же самое время люди наблюдали странный автобус, который внезапно появлялся и исчезал.

Шестое место получила советская «Чёрная Волга», которая на протяжении нескольких лет была причиной исчезновения детей. Люди судачили, что за рулём «Волги» сидит сам дьявол.

На пятой строчке обосновалась «прыгающая» машина Renault Megane из Франции, которая начинает движение без водителя, но, проехав какое-то расстояние, подпрыгивает и возвращается на место.

Чётвертым стал Ford Delux – машина знаменитых преступников Бонни и Клайда, в которой их и расстреляли.

Тройку лидеров открыл гоночный болид Le Mans Disaster, который во время заезда вылетел за пределы трассы и убил собой 81 человека.

Вторым оказался Porsche 550 Spyder актёра Джеймса Дина, в котором американец разбился. Механик, занимавшийся починкой автомобиля, получил серьезную травму из-за того, что во время ремонта машина упала ему на ногу. Со следующими владельцами автомобиля также происходили несчастные случаи.

Самой опасной и страшной машиной считается Dodge 330, выпущенный в 1964 году. Она поочерёдно принадлежала троим полицейским, каждый из которых убил свою семью и покончил с жизнью. Многие из тех, кто пытался причинить вред машине, оказались обезглавлены, а некоторые лишились жизни из-за удара молнией.