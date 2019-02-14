Роспотребнадзор может запретить россиянам иметь талию более 90 см

Медики в России обеспокоены ростом числа россиян с ожирением. В Роспотребнадзоре задумались, как бороться с этим заболеванием, как приобщить людей к занятиям физкультурой и научить правильно питаться.

В Японии, как известно, жителям страны незаконно иметь талию более 90 сантиметров. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство намерено изучить возможность применения в России наиболее эффективных мировых практик борьбы с ожирением, в том опыта Японии.

Попова отметила, что ведомство изучает опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни, стран, которые понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни и реагируют на это, - передает РИА Новости.

По ее словам, в Японии принят "Метабо-закон", согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно ежегодно проходить замер талии. В Японии мужчина допустимо иметь талию не больше 90 см, а женщинам - не больше 80 см.

В рамках программы "Спасение нации" в этой стране действует подпрограмма оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов.