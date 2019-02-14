Пользователи обнаружили очередную неполадку в работе iPhone

Любители популярного бренда iPhone нашли новый глюк в работе гаджета. На этот раз чтобы временно вывести смартфон из строя достаточно сказать слово одно простое слово - «дефис».

Чтобы взломать iPhone, нужно всего лишь знать номер телефона

Неполадку обнаружил один из пользователей продукции Apple. Нужно в любом из установленных на смартфоне приложений выбрать голосовой ввод на клавиатуре и пять раз сказать слово «дефис» - и экран телефона гаснет. Спустя короткое время iPhone сообщает о перезагрузке, а затем отображает экран блокировки, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на ФАН.

В компании Apple об очередном глюке их продукции пока ничего не сказали.