Пользователи обнаружили очередную неполадку в работе iPhone
14 февраля 2019, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
Любители популярного бренда iPhone нашли новый глюк в работе гаджета. На этот раз чтобы временно вывести смартфон из строя достаточно сказать слово одно простое слово - «дефис».
Неполадку обнаружил один из пользователей продукции Apple. Нужно в любом из установленных на смартфоне приложений выбрать голосовой ввод на клавиатуре и пять раз сказать слово «дефис» - и экран телефона гаснет. Спустя короткое время iPhone сообщает о перезагрузке, а затем отображает экран блокировки, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на ФАН.
В компании Apple об очередном глюке их продукции пока ничего не сказали.