Пенсионный фонд требует от пенсионера три копейки

Дед из Челябинска получил излишек пенсии в три копейки, а спустя месяц - письмо с требованием вернуть переплаченное.

Фотографией письма от Пенсионного фонда житель Челябинска, сын пенсионера, поделился на сайте «Пикабу».

В письме сотрудники ведомства сообщили о переплате в связи с уменьшением размера пенсии. Пересылка документа была гораздо больше, чем сумма долга пенсионера. Согласно тарифам «Почты России» на письма в 2019 году, это уведомление обошлось Пенсионному фонду в 22 рубля.

Эта запись с фотографией письма вызвала возмущение пользователей сайта. За день она собрала порядка ста комментариев. Как оказалось, Пенсионный фонд и прежде запрашивал долги размером и в несколько копеек, и рубль. Несколько юзеров в комментариях подобными ситуациями:

«У меня ОДИН рубль ПФ в судебном порядке взыскал. В 2006 году. Я его через пристава платёжным поручением оплатил. Тысяч десять государство потратило для взыскания рубля»

«Мне налоговая выставила пени на одну копейку. Просил простить или приплюсовать — технически невозможно оплатить одну копейку. Пришло письмо, подписанное ЛИЧНО, не факсимиле, из налоговой, пересылка 24 РУБЛЯ. Простить не можем — смысл письма!!!!»