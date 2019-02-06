Груз сквозь слезы

В конце 2018 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело, фигурантами которого стали авиакомпания «Аэрофлот» и дочернее предприятие «Международный аэропорт Шереметьево» - грузовой терминал «Москва Карго». Партнеры придумали невиданную ранее схему работы - авиаперевозчик запрещал остальным грузовым терминалам приближаться к своим грузам, то есть предлагал своим клиентам пользоваться услугами только одной компании. Редакция «АН» решила выяснить: почему?

Начнем с главного контролирующего ведомства. Федеральная антимонопольная служба - орган, от которого прямо зависят ценники на товары и услуги, которые мы видим вокруг. Очевидно, что эффективная работа ведомства Игоря Артемьева приводит к росту уровня жизни граждан. Неэффективная - к укреплению монополий и картелей, снижению качества и повышению цен. Так что этот федеральный орган для россиян очень важен.

Не всегда значимость задач ФАС видна людям с первого взгляда. Хорошо, если речь идет об условном сговоре производителей творожных сырков или колбасы. Тогда любители этих продуктов сразу поймут - вот это для меня важно, вот за этим я буду следить и во всем поддерживать Федеральную службу. А если это узкоспециализированные темы?

Неудивительно, что ФАС заинтересовалась такой откровенной неприязнью к конкуренции и рыночным правилам со стороны «Аэрофлота» и «Москва Карго». Тема уже интересна тем, что через грузовые терминалы возят лекарства, одежду, продукты питания, животных, технику и электронику, посылки, производственное оборудование и прочее. И в цену всего этого, естественно, продавцы вкладывают логистическую составляющую. Немалую.

В настоящее время ФАС пытается навести порядок в отношениях между «Аэрофлотом» и его клиентами. А они непростые. «Аэрофлот» требует, чтоб все шереметьевские грузы шли исключительно в грузовой терминал «Москва Карго», а клиенты требуют демократии, желая иметь право выбирать, куда именно направлять груз. Не хочется им быть крепостными брокерами!

Показательно, что существуют даже международные документы (например, резолюция IATA 600a), прямо сообщающие всем заинтересованным, что только грузоотправитель дает указания авиаперевозчику. Не существует запрета вписывать в авианакладную терминал, куда груз должны доставить по прибытию. Однако «Аэрофлот» эти международные положения игнорирует.

Вопрос: если клиент хочет видеть свой груз на определенном складе, то какое до этого дело авиакомпании? Ответ прост: «Аэрофлоту» не стоит брать на себя лишние полномочия, и надо просто выполнять свою работу - возить самолетами грузы и исполнять закон. Напомним авиакомпании, что он требует считать договор перевозки завершенным после выполнения указанных в нем условий.

В чем причина такой нелюбви к другим грузовым операторам аэропорта Шереметьево, из-за которой авиаперевозчик готов даже нести убытки? Причем убытки прямые. Уже неоднократно «Аэрофлот» выставлял своему «верному» агенту «Москва Карго» счета на десятки и сотни миллионов рублей, обвиняя того в некачественной работе.

Неоднократно вводить эмбарго и отказываться принимать груз в отрасли, где каждая минута на счету, непозволительная роскошь. В то время как все авиакомпании усиленно ищут клиентов, «Аэрофлот» вынужден от них отказываться. Объяснить такие нелогичные бизнес-решения, приносящие государственной компании и налогоплательщикам прямой финансовый ущерб, достаточно сложно.

Очевидно, что Федеральной антимонопольной службе нужно серьезно поработать и разобраться в сложившейся ситуации, защитить интересы налогоплательщиков и отстоять право бизнеса на честную конкуренцию. Логика «не нравится мой друг - не дружи со мной» из уст крупнейшей государственной авиакомпании, альтернативе которой на некоторых направлениях просто не существует, выглядит смешно.

Самое интересное, что у других авиакомпаний таких проблем нет. Любому перевозчику, который летает в Международный аэропорт Шереметьево, можно указать желаемый терминал прибытия груза, и пожелание клиента будет выполнено.

В случае если это клиент не «Аэрофлота», то он может выбрать подходящие цены и условия обслуживания.



Клиенты пишут обращения, в том числе коллективные, требуя от авиакомпании разрешить передачу груза, но «Аэрофлот» не собирается идти им навстречу.

В былые времена «Аэрофлот», как и все авиаперевозчики, работал с разными грузовыми терминалами. Все изменилось с тех пор, как новым хозяином терминала стала кипрская компания «TPSAvia». После смены владельцев «Москва Карго» получила эксклюзивного клиента, гарантированный вне зависимости от качества работы объем грузов и, соответственно, деньги клиентов. пусть даже выплаченные сквозь слезы.

Что в итоге ответит Федеральная антимонопольная служба? Гражданское законодательство подразумевает запрет на использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции. Запрещается злоупотреблять доминирующим положением на рынке. Нельзя совершать устные или письменные соглашения между хозяйствующими субъектами, если они приводят к ограничению конкуренции. Нельзя заключать соглашения о создании другим препятствий к доступу на товарный рынок. В конце концов, закон запрещает навязывать контрагенту невыгодные ему условия. Какие еще законодательные нормы нужны, чтобы разобраться в этой достаточно простой ситуации?

Главное, чтобы было желание разобраться. И защитить право потребителей на выбор. Наше с Вами право.