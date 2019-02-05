В Москве пенсионерка попыталась взять кредит на бомбу

Московская пенсионерка подала заявку на кредит в Сбербанк, чтобы смастерить бомбу. Она хотела взорвать центр столицы. 66-летняя Евгения Виленовна обратилась в банк и указала, что хочет оформить кредит наличными — 250 000 рублей. В заявке красивым машинописным почерком указала цель: покупка двух килограммов тротила.

Сотрудники банка заявку получили, прочитали, и сильно озадаченные, позвонил куда следует.

К коммуналке "террористки" срочно выехал патруль, но Евгения Виленовна всех обманула: квартира — явочная, соседи не видели бабушку больше года, говорят, что она где-то в Краснодарском крае у родственников, сообщает Telegtam-канал "Mash". Правооханительные органы гадают, зачем понадобилась столь глупая шутка, и кто стоит за самой заявкой.