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В Москве пенсионерка попыталась взять кредит на бомбу

5 февраля 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве пенсионерка попыталась взять кредит на бомбу

Московская пенсионерка подала заявку на кредит в Сбербанк, чтобы смастерить бомбу. Она хотела взорвать центр столицы.  66-летняя Евгения Виленовна обратилась в банк и указала, что хочет оформить кредит наличными — 250 000 рублей. В заявке красивым машинописным почерком указала цель: покупка двух килограммов тротила.

Сотрудники банка заявку получили, прочитали, и сильно озадаченные, позвонил куда следует.

К коммуналке "террористки" срочно выехал патруль, но Евгения Виленовна всех обманула: квартира — явочная, соседи не видели бабушку больше года, говорят, что она где-то в Краснодарском крае у родственников, сообщает Telegtam-канал "Mash". Правооханительные органы гадают, зачем понадобилась столь глупая шутка, и кто стоит за самой заявкой.

 

 

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