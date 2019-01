Стрелки часов Судного дня почти подобрались к полуночи

Символические часы Судного дня, показывающие угрозу ядерной войны, оставили на отметке "без двух минут полночь". Это должно стать предупреждением для всего мира.

Решение оставить показатель на нынешней отметке приняли авторы проекта Чикагского университета The Bulletin of the Atomic Scientists. По их словам, мир сейчас настолько приближен к катастрофе, как и во времена холодной войны. Специалисты отмечают, что ситуация может наладиться, если лидеры государств согласятся на мирное урегулирование конфликтов.

За всю историю существования часов Судного дня самым безопасным временем было 23:43, передаёт РИА Новости. За передвижением стрелок следят совет директоров журнала и экспертная комиссия, в составе которой 18 лауреатов Нобелевской премии. Достижение полуночи означает начало ядерной войны.