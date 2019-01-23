Какая страна оказалась самой безопасной для путешествий

Портал Wegoplace разместил список наиболее безопасных стран для одиноких путешественников в 2019 году. В опросе для составления рейтинга приняли участие граждане 142 стран.

Участники опроса рассказывали, насколько им комфортно гулять в одиночку по ночным улицам, какие отношения у населения с местными стражами порядка и как часто в городе случаются нападения или ограбления.

Согласно результатам анкетирования, безопаснее всего люди чувствуют себя в Сингапуре (97 баллов). После него в рейтинге идут Норвегия, Исландия и Финляндия (по 93 балла). Также среди лидеров оказались Узбекистан (91 балл), Китай (Гонконг - 91 балл), Швейцария (91 балл), Канада (90 баллов), Индонезия (89 баллов) и Дания (88 баллов).

Анти-рейтинг возглавили Венесуэла (44 балла), Афганистан (45 баллов) и Южный Судан (54 балла), передаёт Lenta.Ru.