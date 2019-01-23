@Daokedao: Дружба будет крепнуть, а зависимость увеличиваться

Создатель канала @Daokedao рассказал, откуда берутся инфоповоды для их новостей, а также пояснил суть названия телеграм-канала - «Китайская угроза» и многое другое.

- В чем смысл названия канала - «Китайская угроза»?

- Китай стремительно превратился из анекдотичной пародии на коммунистическую утопию в мощную экономическую, военную, идеологическую силу, с которой не может не считаться даже такой мировой гегемон как США. И при всем показном китайском миролюбии трудно противопоставлять сжатому кулаку раскрытую ладонь. И дело давно уже не в мифическом переселении китайцев в Сибирь. Угроза исходит от космических скоростей на которых современный Китай строит будущую цивилизацию технократического и электронного мира. При таких темпах мы можем превратиться в резервацию дикарей, добывающих огонь трением.

- Где вы берёте информацию для своих постов?

- КУ в основном работает по принципу новостного агрегатора, размещая самые интересные новости и аналитику как из зарубежных источников, так и российских СМИ. Конечно, большой объем информации берется из сообщений в китайском сегменте интернета, что позволяет оперативно доносить новости, которые традиционные СМИ по большей части берут из англоязычной прессы.

- Для какой аудитории вы пишете?

- Самой широкой. Китайская повестка с каждым годом становится только актуальней. И без неё нельзя получить целостную картину мира. КУ не чисто политико-экономический канал. Публикуется очень много сообщений о китайской культуре, истории, литературе, быте обычных китайцев, вплоть до неприличных китайских анекдотов. Разумеется, для чтения нашего канала вовсе не обязательно знать какой-либо язык кроме русского.

- Ходят слухи, что ваш канал - агент влияния Китая в России... кто вы на самом деле, почему решили создать такой канал?

- Сложно назвать китайским агентом влияния канал, который публикует информацию, запрещенную для распространения в китайских СМИ. В частности о преследовании инакомыслия, религиозной нетерпимости, стремлению к независимости отдельных регионов, современной классовой борьбе в «бесклассовом» Китае.

Я не китаист, у меня нет бизнеса в Китае. Китай мне интересен тем, что привносит в этот мир частицы эпического абсурда. От строительства ненужной монументальной стены и азартной ловли воробьев до превращения мира в отделение психиатрической клиники по массовому промыванию мозгов. Бойтесь китайцев дары приносящих. Впрочем, обаяние их 50-вековой цивилизации настолько велико, что я сам не следую своим советам.

- Кто ваши конкуренты в телеграмме? Что вы планируете делать, чтобы обойти их?

В телеграмме сейчас достаточно много каналов, посвященных Китаю. Но большинство узкоспециализированны на каком-то одном аспекте китайских реалий. По охвату и объему публикаций конкурентов у КУ нет.

- Раньше Китай называли «младшим братом» ссср. Теперь китайцы называют Россию «младшей сестрой». Дайте профессиональный прогноз, как будут развиваться рос-кит отношения?

- Дружба будет крепнуть, а зависимость увеличиваться. У современного руководства России удручающе низкий уровень понимания, что такое государство и как им управлять. В политике сплошь случайные люди, попавшие на высокие должности исключительно благодаря крепким локтям и блатным связям. В Китае бюрократический аппарат совершенствовался на протяжении 25-ти веков, с тех пор, как Конфуций сформулировал принципы идеального государства. Конечно, кумовство, продвижение родного человечка тоже присутствует, но бездарей система выкидывает автоматически и беспощадно. Если ты круглый ноль, никакие связи тебе не помогут. В затылок дышат десять тысяч конкурентов не только с крепкими локтями, но и изощрённым умом. Поэтому любые договоренности России с Китаем будут в конечном итоге выгодны больше Китаю. Вы всерьез думаете с третьим разрядом выиграть у гроссмейстера?

- «Товарищ Си» недавно отверг принцип Дэн Сяопина о необходимости сменяемости власти в Китае. Теперь он может оставаться на посту китайского лидера неограниченное количество раз. Почему он так сделал?

На эту тему очень много спекуляций.

На самом деле мы не знаем, как будут развиваться события, после того как Си Цзиньпин отсидит на троне поло

жженые десять лет. Возможно, Си считает, что его планы по преобразованию мира займут больше времени, и преемник не сможет достойно завершить их в том виде, в каком они задуманы.

- Чем отличается «Товарищ Си» от «Товарища Ху» и от Цзян Цзэминя? Он сможет поднять КНР на новые недосягаемые уровни или Китай ждёт снижение темпов экономического роста и беспрецедентный кризис?

- Несомненно, что товарищ Си очень незаурядный политик с масштабным мышлением и громадными планами. Он полностью изгнал витавшего над всеми бывшими генсеками дух Дэн Сяопина, сконцентрировал в своих руках все рычаги управления и мастерски избавился от опеки товарищей по политбюро. Включение его третьим элементом в китайский пантеон святых и равновеликих Мао - Дэн - Си вполне заслуженно.

Что касается темпов экономического роста, то это не тот показатель, на который стоит ориентироваться. Его уменьшение не станет причиной безусловного краха китайской экономики. Думаю, Китай нас еще удивит новыми высотами в деле построения общества великого единения.

- Если сможет, по-вашему, то за счёт чего?

- Мировой экономический кризис 2008 года, из которого Китай вышел с меньшими потерями, чем другие страны, показал, что мгновенная переориентация экономики на внутренний спрос, это тот спасательный круг, который удержит на плаву Китай даже в ситуации, когда под воду уходят казалось бы непотопляемые «титаники». Если в кризис Запад спасал в основном банки, Пекин стимулировал внутренний рынок, инвестировал гигантские суммы в строительство крупных инфраструктурных проектов, снижал процентную ставку и налоги, создавал новые рабочие места. С тех пор средний класс в Китае вырос еще больше, платежеспособность населения увеличилась, нищета уменьшилась. Если кризис в Китае и случится, Китай утонет последним.