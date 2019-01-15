В приморском зоопарке появились белые африканские львицы

В зоопарк Владивостока привезли двух африканских белых львиц. Оказывается, это один из редчайших видов кошек.

К животным уже пускают первых посетителей, пишет ОТР.

«Когда зашла речь о покупке именно детально, начиная от оплаты и заканчивая доставкой, нам сообщили, что извините, так получается, что 2 девочки и продаются они парой. Ну а так как мы уже ждем и считаем буквально дни до приезда, конечно же мы согласились», - рассказал Виктор Агафонов, ветеринарный врач зоопарка «Садгород».