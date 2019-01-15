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В приморском зоопарке появились белые африканские львицы
15 января 2019, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
В зоопарк Владивостока привезли двух африканских белых львиц. Оказывается, это один из редчайших видов кошек.
К животным уже пускают первых посетителей, пишет ОТР.
«Когда зашла речь о покупке именно детально, начиная от оплаты и заканчивая доставкой, нам сообщили, что извините, так получается, что 2 девочки и продаются они парой. Ну а так как мы уже ждем и считаем буквально дни до приезда, конечно же мы согласились», - рассказал Виктор Агафонов, ветеринарный врач зоопарка «Садгород».
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