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Лень может передаваться по наследству
8 января 2019, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные выяснили, какие черты человеческого характера могут быть унаследованы. Родители способны передать своим детям такие качества, как лень, сопереживание, стрессоустойчивость и любовь к путешествиям.
Учёным удалось установить, какие качества могут перейти детям по наследству от родителей. В их число входит лень, сообщает HotGEO. Всего за активность человека отвечают 36 генов. Чем большее их количество унаследует ребёнок, тем менее ленивым он вырастет.
В этот список входит и любовь к путешествиям, на которую влияет ген DRD4-7R. По данным учёных, он есть лишь у 20% населения планеты. Также к наследуемым чертам характера специалисты относят доброту, стрессоустойчивость, концентрация и даже сопереживание, за которое в ответе гормон окситоцин.
Несмотря на то, что некоторые стороны характера так или иначе обуславливаются генетикой, человеческое стремление воспитать в себе то или иное качество тоже приносит плоды. И наоборот, если не развивать данные природой и родителями задатки, то можно вовсе их потерять.
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