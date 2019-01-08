Лень может передаваться по наследству

Учёные выяснили, какие черты человеческого характера могут быть унаследованы. Родители способны передать своим детям такие качества, как лень, сопереживание, стрессоустойчивость и любовь к путешествиям.

Учёным удалось установить, какие качества могут перейти детям по наследству от родителей. В их число входит лень, сообщает HotGEO. Всего за активность человека отвечают 36 генов. Чем большее их количество унаследует ребёнок, тем менее ленивым он вырастет.

В этот список входит и любовь к путешествиям, на которую влияет ген DRD4-7R. По данным учёных, он есть лишь у 20% населения планеты. Также к наследуемым чертам характера специалисты относят доброту, стрессоустойчивость, концентрация и даже сопереживание, за которое в ответе гормон окситоцин.

Несмотря на то, что некоторые стороны характера так или иначе обуславливаются генетикой, человеческое стремление воспитать в себе то или иное качество тоже приносит плоды. И наоборот, если не развивать данные природой и родителями задатки, то можно вовсе их потерять.