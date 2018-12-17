Социологи из Соединенных Штатов выяснили, женщины каких профессий чаще других изменяют своим супругам. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной изданием «СПИД-инфо».

Исследователи провели опрос среди постоянных пользователей сайтов знакомств. Анкета включала вопросы: давно ли вы состоите в браке, сколько раз изменяли мужу (жене), готовы ли изменять еще. Отдельным пунктом значилась профессия респондента.

В результате выяснилось, что самыми неверными являются пилоты гражданской авиации и стюардессы. На втором месте оказались банковские менеджеры и брокеры, на третьем — врачи и медсестры. Далее следовали журналисты и работники офисов.

Любопытную тенденцию продемонстрировали женщины - 65% изменщиц предпочитают своих коллег. Особенно отличились в этом отношении офисные сотрудницы и медсестры. Такой выбор они объяснили тем, что на работе найти любовника проще всего.