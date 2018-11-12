Эксперт: Определение опасного вождения нужно скорректировать

Госавтоинспекция создала законопроект о введении штрафа за опасное вождение. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Михаил Черников.

«Основная проблема не в штрафе, а в абсолютно кривой формулировке и определении опасного вождения. Это сейчас сформулировано таким образом, что все автомобилисты, 100%, ежедневно по нескольку раз в день становятся опасными водителями. Поэтому прежде чем вводить штраф, необходимо скорректировать определение. Та формулировка, которая есть сейчас, либо не позволит штрафовать никого, либо позволит штрафовать всех подряд», — заметил координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. Об этом пишет НСН.