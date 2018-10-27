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Американские ракетчики тайно приехали на Украину
27 октября 2018, 11:31 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Как стало известно «Аргументам недели», одновременно с визитом Джона Болтона в Москву на Украину прилетела большая группа офицеров из агентства по противоракетной обороне США MDA (Missile Defense Agency).
«Сейчас по нашей информации эта группа общей численностью более 20 офицеров разделилась на несколько групп, которые проводят рекогносцировку на старых, еще советских объектах на Западной Украине и в Закарпатье. Их сопровождают офицеры службы безопасности посольства США, передвигаются они на машинах посольства с дипломатическими номерами. Никто из личного состава ВСУ в их окружении не замечен», - рассказал «АН» представитель разведывательных структур ДНР.
По его словам, на конец октября - начало ноября в Киеве намечено большое совещание, на котором ожидаются как украинские военные и политики, так и представители армии США, Канады и ряда европейских стран.
«Если действительно прилетят офицеры из Оттавы, это может говорить о том, что на Украине будут задействованы и представители объединенного американо-канадское командование ПВО североамериканского континента (NORAD - North American Air Defence Command). В каком качестве и с какой целью пока непонятно», - подчеркнул офицер ДНР.
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