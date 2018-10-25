В Госдуме предложили заблокировать сайты знакомств

Глава комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила заблокировать интернет-сайты и мобильные приложения, предназначенные для знакомств.

По ее мнению, подобные сайты оказывают негативное влияние на отношения между мужчиной и женщиной. По словам депутата, в ее годы взаимоотношения развивались иначе: молодые люди знакомились на танцах, на улице, в транспорте, ходили знакомиться с родителями.

Плетнева отметила, что в нормальной семье мужчина и женщина женятся, потому что любят друг друга, невзирая на способ знакомства: "А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало - давай, да?".

К тому же, встреча с малознакомым человеком из Интернета может закончиться весьма плачевно. Человек может оказаться больным или невменяемым, что может поставить под угрозу жизнь и здоровье.

Кроме того, политик призвала девушек больше думать: "Ребята как-то к этому проще относятся - переспал и ушел, а ей потом расхлебывать", - пояснила Плетнева Агентству городских новостей "Москва".