Центробанк показал свое истинное лицо

Вчера Банк России, фигурально выражаясь, показал гражданам страны свое истинное лицо, отказавшись сотрудничать с другими государственными органами в деле помощи людям. Особенно цинично это выглядит, поскольку речь идет о людях, пострадавших из-за действий самого финансового регулятора.

Напомню, что вчера министр финансов России Силуанов заявил депутатам Госдумы о необходимости создания – совместно с Банком России и Агентством страхования вкладов (АСВ) – рабочей группы для помощи вкладчикам уничтоженных в ходе «банковской санации» кредитных организаций – по аналогии с поддержкой взявших валютную ипотеку. При этом он отдельно выделил проблемы вкладчиков банка «Югра», погром которого приобрел наиболее скандальных и немотивированный характер.

Однако Банк России выразил категорическое нежелание помогать своим жертвам, - что, в общем, представляется вполне логичным: жизнеспособные банки уничтожались, а, возможно, и уничтожаются им (часто под откровенно вздорными предлогами) совершенно не для того. В официальном письме первого заместителя Набиулиной Швецова эта позиция обосновывается ссылками на законодательство, - мол, закон помощь вкладчикам предусматривает, поэтому нечего ими и заниматься, - но вот только при ликвидации «Югры» в Банке России, насколько можно судить, об этом законодательстве почему-то не вспоминали.

Именно уничтожение банка "Югра" летом прошлого года стало одним из ключевых эпизодов разрушения банковской системы России под видом ее «санации». Это пока крупнейший банк, который постигла такая судьба: учитывая не совсем удачный ход дела, более крупные банки не закрывали, а национализировали (в результате чего борцы с «огосударствлением» добились, что из 10 крупнейших банков России частным пока остался лишь один).

Банк «Югра» до последних дней своего существования отличался хорошей репутацией и высокой надежностью, что усугубило общественный шок от его уничтожения, - до такой степени, что даже Генпрокуратура была вынуждена обратить внимание на произвол Банка России и пригласила для разъяснений заместителя Набиулиной и нескольких его сотрудников. Вот только никаких полномочий в отношении ЦБ у прокуратуры нет, а потому дело ничем не кончилось.

Однако недавно "Союз вкладчиков" опубликовал данные, из которых следует: надежность "Югры" признавалась не только страной и клиентами, но и самим Банком России! В момент ввода временной администрации положение «Югры» было устойчивым: он не нарушал ни один из 11 банковских нормативов.

При этом представляющееся вполне голословным требование Банка России увеличить резервы на 13,4 млрд.руб. на следующий же день (вынесенное, похоже, специально для того, чтобы его нельзя было выполнить и чтобы ввести временную администрацию под предлогом его невыполнения) «Югра» все же выполнила, - хотя сотрудникам и пришлось для этого работать всю ночь.

Насколько можно судить из опубликованных документов, Банк России уничтожил «Югру», не имея для этого никаких явных оснований, даже еще и с грубейшим нарушением всех мыслимых и немыслимых норм (включая процедуры, установленные им самим): уничтожил просто для того, чтобы уничтожить. Возможно, именно эта огласка вынудила Министра финансов Силуанова продемонстрировать хотя бы простое внимание к проблеме более чем годичной давности, - но на Банк России реальность, похоже, не оказывает никакого влияния.

Хотя ситуация меняется, и наглядная демонстрация деятельности Банка России, осуществленная вкладчиками «Югры», позволяет надеяться на оздоровление самих «санаторов». «Союз вкладчиков» требует проведения референдума о конституционном статусе Банка России, чтобы вернуть его распоясавшееся и окончательно «потерявшее берега» руководство под действенный контроль общества. В том числе и для того, чтобы прокуратура получила право проводить проверки и более настойчиво приглашать чинов ЦБ на беседы.

Михаил Делягин, доктор экономических наук, политолог