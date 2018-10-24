Названы самые "пьющие" российские города
24 октября 2018, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты недавно провели опрос граждан Российской Федерации в возрасте от 19 до 73 лет, проживающих в 25 городах, и установили, какие населенные пункты нашей страны являются наиболее "пьющими".
Согласно последней информации, на первом месте этого антирейтинга оказался Саратов. Вторую строчку занял Ханты-Мансийск, а третью – Пермь.
Как уточняет агентство Zoom Market, в десятку самых "пьющих" городов России также вошли Саранск, Чита, Красноярск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Санкт-Петербург попал на одиннадцатую позицию, а Москва – на шестнадцатую.
Известно, что в данном опросе принимали участие 3250 человек.
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