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Синоптики дали прогноз, когда в Москве похолодает, и начнется осень

16 октября 2018, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики дали прогноз, когда в Москве похолодает, и начнется осень
фото: pixabay.com

Синоптики дали прогноз, когда в Москве и центральном российском регионе похолодает, и начнется настоящая осень. Бабье лето никак не хотело уходить и простоит в московском регионе до конца этой рабочей недели. 

Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима

Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима

Но к выходным погода резко испортится.  Так прогнозируют синоптики. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что похолодание начнется в пятницу, 19 октября. Перед выходными температура снизится до 13-15 градусов, период сухой, теплой и ясной погоды в европейской части России завершится, - сообщает ТАСС.

В субботу еще похолодает, температура воздуха пустится на 4-5 градусов. Пойдут дожди.  "Резкое изменение циркуляции воздуха, уже в верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное", — добавил объяснил специалист. Роман Вильфанд отметил, что такого продолжительного бабьего лета не было давно.  Температурные рекорды установлены в Москве  и Санкт-Петербурге.

Сегодня, 16 октября, температура воздуха  может подняться до плюс 19 градусов.

Синоптики прогнозируют теплую зиму.

 

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