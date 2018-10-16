Синоптики дали прогноз, когда в Москве похолодает, и начнется осень

Синоптики дали прогноз, когда в Москве и центральном российском регионе похолодает, и начнется настоящая осень. Бабье лето никак не хотело уходить и простоит в московском регионе до конца этой рабочей недели. Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима

Но к выходным погода резко испортится. Так прогнозируют синоптики. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что похолодание начнется в пятницу, 19 октября. Перед выходными температура снизится до 13-15 градусов, период сухой, теплой и ясной погоды в европейской части России завершится, - сообщает ТАСС.

В субботу еще похолодает, температура воздуха пустится на 4-5 градусов. Пойдут дожди. "Резкое изменение циркуляции воздуха, уже в верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное", — добавил объяснил специалист. Роман Вильфанд отметил, что такого продолжительного бабьего лета не было давно. Температурные рекорды установлены в Москве и Санкт-Петербурге.

Сегодня, 16 октября, температура воздуха может подняться до плюс 19 градусов.

Синоптики прогнозируют теплую зиму.