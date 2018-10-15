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В Петербурге погода 15 октября побила 129-летний рекорд
15 октября 2018, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге 15 октября температура воздуха прогрелась до 18,6 градуса. Таким образом, сегодня в северной столице был побит температурный рекорд 129-летней давности, сообщил главный синоптик.
«Температура воздуха продолжает ползти вверх, уже 18,6 градуса. Максимум 1889 года уже перекрыли, тогда было 17,2 градуса», - сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем фейсбуке.
Но уже 18 октября, предупреждает главный метеоролог северной столицы, осень вступит в свои права, и идущий из Норвегии арктический циклон принесет «нормальную питерскую погоду» - холода и дожди.
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