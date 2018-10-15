В Петербурге погода 15 октября побила 129-летний рекорд

В Санкт-Петербурге 15 октября температура воздуха прогрелась до 18,6 градуса. Таким образом, сегодня в северной столице был побит температурный рекорд 129-летней давности, сообщил главный синоптик.

«Температура воздуха продолжает ползти вверх, уже 18,6 градуса. Максимум 1889 года уже перекрыли, тогда было 17,2 градуса», - сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем фейсбуке.

Но уже 18 октября, предупреждает главный метеоролог северной столицы, осень вступит в свои права, и идущий из Норвегии арктический циклон принесет «нормальную питерскую погоду» - холода и дожди.