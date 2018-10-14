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В Москве установлен температурный рекорд
14 октября 2018, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Столбики термометров показали рекордные значения за последние 70 лет в российской столице сегодня днем. К 14.00 мск воздух на базовой московской метеостанции прогрелся до плюс 17,5 градусов.
Об этом сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. В 1967 году температура поднималась до 17,2 градуса. Таккая замечательная погода будет радовать москвичей до середины следующей недели.
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