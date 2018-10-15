РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом‍

Священный Синод РПЦ принял решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его антиканоничных действий в отношении автокефалии Украинской церкви.

«Это было вынужденное решение. Но иного не мог принять наш Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата. Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует. Но пока эти беззаконные и антиканоничные решения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе», - сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион также уточнил, что в связи с разрывом отношений с КПЦ прихожане не смогут совершать таинство Святого причастия, а священники – совершать совместные литургии в храмах Константинопольского патриархата, передает РИА Новости.