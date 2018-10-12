Опубликовано найденное в трудах Ньютона пророчество о конце света в 2060 году

В трудах Исаака Ньютона найдено пророчество о конце света в 2060 году. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной российскими интернет-СМИ.

Как сообщает сайт dni24.com, предсказание обнаружил исследователь по имени Флориан Фрейштетер. По его утверждению, британский физик написал, что человечество ждут разрушительные военные конфликты, природные бедствия и эпидемии. В 2060 году наступит момент «перезагрузки» Земли, начнется «эра полной гармонии и любви», говорится в процитированном материале.

Ранее в сети появилась информация о том, что один из толкователей пророчеств Ванги расшифровал ее прогноз об изменении орбиты Земли в 2023 году.