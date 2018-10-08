Стало известно, в каких городах России самые высокие и низкие зарплаты

В понедельник, 8 октября, стало известно, в каких российских городах самые высокие и самые низкие зарплаты. Существенная разница заработных плат в разных регионах является давней проблемой России.

Согласно последней информации, при составлении данного рейтинга учитывалось соотношение средних зарплат, а также стоимость стандартного потребительского набора в разных городах. Как уточняется в результатах исследования РИА "Новости", наиболее крупные суммы получают жители Южно-Сахалинска, Москвы, Салехарда, Сургута, и Ханты-Мансийска.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты, где на среднюю зарплату местный житель может приобрести лишь самое необходимое. Чуть лучше ситуация в Севастополе, где, однако, очень высокие цены на товары и услуги. Далее идут Нальчик, Махачкала и Черкесск.