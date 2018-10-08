Стало известно, в каких городах России самые высокие и низкие зарплаты
8 октября 2018, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 8 октября, стало известно, в каких российских городах самые высокие и самые низкие зарплаты. Существенная разница заработных плат в разных регионах является давней проблемой России.
Согласно последней информации, при составлении данного рейтинга учитывалось соотношение средних зарплат, а также стоимость стандартного потребительского набора в разных городах. Как уточняется в результатах исследования РИА "Новости", наиболее крупные суммы получают жители Южно-Сахалинска, Москвы, Салехарда, Сургута, и Ханты-Мансийска.
Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты, где на среднюю зарплату местный житель может приобрести лишь самое необходимое. Чуть лучше ситуация в Севастополе, где, однако, очень высокие цены на товары и услуги. Далее идут Нальчик, Махачкала и Черкесск.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес