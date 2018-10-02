Донецкая разведка заметила признаки подготовки Украины к развязыванию войны
2 октября 2018, 12:31 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
К линии фронта тянут колонны с топливными заправщиками. Это один из косвенных признаков приготовления к штурму. Без топлива техника никуда не поедет. Армии нужно обеспечить подвоз «солярки» и бензина. При позиционной войне, когда никто никуда не двигается хватает обычных ресурсов.
Появление большого количества перевозчиков топлива в зоне боевых действий говорит о том, что технику готовят к движению. Вот эти грузовики с цистернами и были замечены разведчиками ДНР.
Пока нет информации пустые или полные машины прибыли к зоне боевых действий. Донецкие армейцы не исключают вариант дезинформации. Это тоже является косвенным признаком приготовления украинской стороны к масштабному конфликту, так как провоцирует ответные приготовления. ВСУ могут спрогнозировать взаимное перераспределение техники армии официального Донецка. Сейчас она отведена от линии фронта и стоит от передовой на расстоянии, согласно Минским договоренностям.
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