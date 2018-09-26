Полиция задержала мужчину, стоявшего с палаткой в очереди за новыми iPhone

Полиция задержала мужчину, стоявшего в очереди за новыми iPhone в центре Москвы и установившего на улице палатку. По словам очевидцев, задержанного увезли для профилактической беседы в отделение, а палатку заставили разобрать. Дата начала продажи новых iPhone в Москве была назначена несколько дней назад на 28 сентября. В Москве начали занимать очередь за новым iPhone, продажи - с 28

Очередь около магазина, продающего айфоны, начала создаваться примерно за пять дней до старта продаж новинок.

В сети очевидцы, фотограф Алексей Белкин, написал, что человек, стоявший в очереди, установил на улице палатку, поэтому его задержали и потребовали палатку разобрать.

Напомним, предприимчивые россияне давали объявления о продаже очереди. Разброс цен - от 270 тысяч рублей до 450 тысяч рублей.

Компания Apple 12 сентября представила три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.