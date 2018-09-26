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Полиция задержала мужчину, стоявшего с палаткой в очереди за новыми iPhone
26 сентября 2018, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция задержала мужчину, стоявшего в очереди за новыми iPhone в центре Москвы и установившего на улице палатку. По словам очевидцев, задержанного увезли для профилактической беседы в отделение, а палатку заставили разобрать. Дата начала продажи новых iPhone в Москве была назначена несколько дней назад на 28 сентября.
Очередь около магазина, продающего айфоны, начала создаваться примерно за пять дней до старта продаж новинок.
В сети очевидцы, фотограф Алексей Белкин, написал, что человек, стоявший в очереди, установил на улице палатку, поэтому его задержали и потребовали палатку разобрать.
Напомним, предприимчивые россияне давали объявления о продаже очереди. Разброс цен - от 270 тысяч рублей до 450 тысяч рублей.
Компания Apple 12 сентября представила три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
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