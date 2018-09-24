В Москве начали занимать очередь за новым iPhone, продажи - с 28
24 сентября 2018, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве начали занимать очередь за новыми моделями iPhone, а продажи начнутся с 28 сентября, через пять дней. Компания Apple 12 сентября представила три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
Цена на iPhone XS начинается от 87990 рублей, а на iPhone XS Max — от 96990 рублей. Официальные продажи iPhone XS и XS Max начинаются в России 28 сентября. 21 сентября российские ритейлеры открыли предварительный заказ на устройства.
Первые потенциальные покупатели - трое - заняли очередь в воскресенье вечером. В понедельник днем к ним присоединились еще трое, - сообщает РИА Новости.
Предприимчивые россияне уже дали объявления о продаже очереди за новинками за 450 тысяч рублей и за 270 тысяч рублей.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес