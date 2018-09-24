В Москве начали занимать очередь за новым iPhone, продажи - с 28

В Москве начали занимать очередь за новыми моделями iPhone, а продажи начнутся с 28 сентября, через пять дней. Компания Apple 12 сентября представила три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Цена на iPhone XS начинается от 87990 рублей, а на iPhone XS Max — от 96990 рублей. Официальные продажи iPhone XS и XS Max начинаются в России 28 сентября. 21 сентября российские ритейлеры открыли предварительный заказ на устройства.

Первые потенциальные покупатели - трое - заняли очередь в воскресенье вечером. В понедельник днем к ним присоединились еще трое, - сообщает РИА Новости.

Предприимчивые россияне уже дали объявления о продаже очереди за новинками за 450 тысяч рублей и за 270 тысяч рублей.