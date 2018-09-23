Минобороны РФ опубликует сегодня все подробности гибели Ил-20 в Сирии

Министерство обороны РФ намерено сегодня опубликовать подробные сведения о гибели в Сирии российского военного самолета Ил-20. Оборонное ведомство предоставит поминутную хронологию гибели Ил-20 с информацией от радиолокационных средств ПВО. Самолет-разведчик ВСК России, на борту которого находились 14 человек, был сбит сирийским ПВО. Израиль испугался ответных действий России из-за сбитого в Сирии Ил-20

По сведения Минобороны, под удар Ил-20 подставили истребители ВВС Израиля, которые обстреляли сирийскую Латакию. Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, что израильские лётчики, об этом свидетельствуют данные российских военных экспертов, вели себя, по меньшей мере, непрофессионально.

В результате погибли 14 российских военных.

Израиль свою вину за сбитый российский самолет отрицает. В Москву для объяснений прилетат командующий ВВС Израиля генерал Амикам Норкин.