Минобороны РФ опубликует сегодня все подробности гибели Ил-20 в Сирии
23 сентября 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны РФ намерено сегодня опубликовать подробные сведения о гибели в Сирии российского военного самолета Ил-20. Оборонное ведомство предоставит поминутную хронологию гибели Ил-20 с информацией от радиолокационных средств ПВО. Самолет-разведчик ВСК России, на борту которого находились 14 человек, был сбит сирийским ПВО.
По сведения Минобороны, под удар Ил-20 подставили истребители ВВС Израиля, которые обстреляли сирийскую Латакию. Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, что израильские лётчики, об этом свидетельствуют данные российских военных экспертов, вели себя, по меньшей мере, непрофессионально.
В результате погибли 14 российских военных.
Израиль свою вину за сбитый российский самолет отрицает. В Москву для объяснений прилетат командующий ВВС Израиля генерал Амикам Норкин.
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