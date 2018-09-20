Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о действиях израильских летчиков, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолёт Ил-20. Погибли 14 российских военнослужащих.

Захарова: террористы уже доставили химоружие в Идлиб

По словам Марии Захаровой, произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и разъяснений с израильской стороны. Дипломат уверена, что они последуют в самое ближайшее время. Как известно, сегодня в Москву прибыл командующий ВВС Израиля.

По мнению Захаровой, израильские лётчики, об этом свидетельствуют данные российских военных экспертов, вели себя, по меньшей мере, непрофессионально. "Стыдно прятаться за спинами тех, кто обеспечивает, в том числе твою безопасность, и, выполняя свой долг, не может уклониться от адресованной тебе пули", - заявила дипломат.

Мария Захарова от лица МИД РФ, руководства внешнеполитического ведомства России и всего коллектива выразила родным и близким погибших "искренние соболезнования".

Как подчеркнула дипломат, "исчерпывающую оценку данному трагическому происшествию дал Президент Российской Федерации В.В.Путин, на различных уровнях прокомментировало Минобороны России". По словам Захаровой, "ожидается поступление новых данных, которые позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией, о причастности к ней израильских военных лётчиков.

Дипломат подчеркнула, что Россию связывают с Государством Израиль крепкие исторические связи.