Опубликован список имен погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии

Опубликован список военнослужащих, погибших при инциденте с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии, который возвращался на авиабазу в Хмеймим 17 сентября и был сбит сирийскими ПВО. Наш ответ Израилю

Список из 14 погибших при катастрофе Ил-20 опубликовал телеканал РЕН ТВ.

1. Сергей Гаврютин

2. Константин Назаров

3. Александр Вечернин

4. Тимофей Баранов

5. Павел Ткаченко

6. Александр Бурлака

7. Григорий Зиновьев

8. Денис Гордов

9. Роман Долматов

10. Виктор Квасенков

11. Алексей Седунов

12. Владимир Яковлев

13. Алексей Арзуманов

14. Андрей Сергеенков

Позднее появилась информация, что российский летчик Андрей Сергеенков, который назван погибшим в опубликованном списке экипажа Ил-20, на самом деле, жив. Эту информацию "Комсомольской правде" подтвердила супруга Андрея - Татьяна Сергеенкова. Она сообщила, что ее муж сейчас действительно находится на авиабазе Хмеймим в Сирии, однако на борту сбитого самолета его не было.

В соцсетях также появилась информация об офицере, которого не было в списке РЕН ТВ. Пользователь Елена Алешина написала в Фейсбуке, что потеряла в катастрофе своего сына, подполковника Александра Алешина. Женщина назвала случившееся "нелепой случайностью" и рассказала, что у погибшего осталась жена и двое детей. "Он не шел убивать, он не убийца, он добрейший парень, в самолете был наблюдателем за местностью", - написала женщина, передает "МК".

В Минобороны РФ во вторник заявили, что российский самолет Ил-20 был сбит неподалеку от базы Хмеймим ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, однако ответственность за случившееся несет Израиль.