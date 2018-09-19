Диетолог рассказала про важность сбалансированного питания при похудении

В сети появился новый вид диеты — на одном мясе. Люди, которые поддерживаются такому виду питания, употребляют только воду и мясо, редко - с щепоткой соли и приправами, сообщает ScienceAlert.

Так, кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева рассказала о важности сбалансированного питания при похудении. Об этом пишет НСН.

«Источники белка, как то мясо и особенно птицы, должны обязательно сочетаться в блюде с растительными компонентами, с овощами, со сложными углеводами. Растительные волокна идут по кишечнику, нежно стимулируя и массируя ворсинки, способствуя выработке секретов и ферментов, которые непосредственно будут принимать участие в усвоении полноценного белка. Процесс усвоения белка замедляется, но делается очень-очень качественным», — объяснил эксперт.