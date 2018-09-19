Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин посоветовал журналистам "заняться чем-нибудь серьезным" и не стал комментировать сведения об аресте принадлежащих ему акций.

"Какая-то глупость. Это ни о чём просто", - сказал Грудинин журналистам RT.

По решению Видновского городского суда Московской области все акции предпринимателя Павла Грудинина в ЗАО "Совхоз имени Ленина" были арестованы. Арест наложен в рамках бракоразводного процесса.