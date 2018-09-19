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Грудинин об аресте его акций в Совхозе имени Ленина: "это ни о чем просто"
19 сентября 2018, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]
Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин посоветовал журналистам "заняться чем-нибудь серьезным" и не стал комментировать сведения об аресте принадлежащих ему акций.
"Какая-то глупость. Это ни о чём просто", - сказал Грудинин журналистам RT.
По решению Видновского городского суда Московской области все акции предпринимателя Павла Грудинина в ЗАО "Совхоз имени Ленина" были арестованы. Арест наложен в рамках бракоразводного процесса.
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