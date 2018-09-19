Суд арестовал акции Грудинина в совхозе им. Ленина

По решению Видновского городского суда Московской области все акции предпринимателя Павла Грудинина в ЗАО "Совхоз имени Ленина" были арестованы. Арест наложен в рамках бракоразводного процесса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-супруги бизнесмена Елену Бойцову. При этом юрист подчеркнула, что акции на сегодняшний день являются основным активом Грудинина.

Для оценки стоимости акций суд назначит профильную экспертизу. Бойцова также ожидает документы из налоговых органов с данными о средствах на счетах экс-кандидата в президенты России.

Напомним, бракоразводный процесс между Павлом и Ириной Грудиниными начался в июле текущего года. В августе стало известно, что экс-супруга намерена подать иск о разделе имущества.