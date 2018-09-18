Роспотребнадзор дал советы, как не заразиться гриппом

В Роспотребнадзоре во вторник рассказали, какие меры следует принять, чтобы не заболеть осенью гриппом. Согласно последним данным ВОЗ, ежегодно данная болезнь приводит к 250-500 тыс. смертей.

Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора, при первых же симптомах гриппа человеку следует перестать появляться в общественных местах, чтобы вовремя заняться лечением и не заражать других. Кроме того, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Подчеркивается, что при гриппе самолечение является недопустимым. Если температура тела поднялась до 38-39 градусов, то рекомендуется вызвать "скорую помощь". Больной должен пить большое количество жидкости, а также регулярно проветривать помещение, в котором находится.