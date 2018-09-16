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Ученые раскрыли, как за короткий срок без таблеток можно снизить давление
16 сентября 2018, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из университета Северной Каролины (США) провели исследование и выявили, что за достаточно короткий срок люди с высоким артериальным давлением, принимающим таблетки по назначению врача, могут самостоятельно нормализовать этот показатель.
Результаты эксперимента показали, что при здоровом образе жизни в течение 16 недель снизится необходимость в приеме лекарств от высокого давления, - сообщается на сайте PrimaMedia.
Ученые обследовали 129 человек в возрасте от 40 до 80 лет, у которых диагностировано ожирение и высокое кровяное давление. Половина из добровольцев принимали назначенные ранее лекарства от гипертонии. Участников исследования поделили на три группы. Первые почти четыре месяца придерживались здорового образа жизни, изменили рацион и регулярно выполняли физические упражнения. В еде добровольцы уменьшили потребление красного мяса, соли и углеводов, стали больше есть фруктов и овощей, нежирных молочных продуктов. Участники исследования из второй группе только заменили принцип питания, а в третьей - ничего не менялось.
Через 16 недель контрольное обследование показало, что добровольцы из первой группы не только похудели, но и их давление снизилось в среднем на 10-16 пунктов. В третьей группе изменений не было. Ученые заключили, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо соблюдать все принципы здорового образа жизни - правильное питание и физическая нагрузка.
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