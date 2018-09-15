Синод РПЦ пошел на фактический разрыв отношений с Константинополем

Синод Русской православной церкви (РПЦ) пошел на фактический разрыв отношений с Константинополем. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет поминать константинопольского патриарха Варфоломея во время богослужения. РПЦ прекратит молиться за патриарха Константинопольского

РПЦ приостанавливает участие во всех структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата. Евхаристическое общение между церквами не прерывается, - сообщает РИА Новости.

"Евхаристическое общение между церквями не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения", — пояснил пресс-секретарь патриарха Кирилла священнослужитель Александр Волков.

Синод РПЦ принял решение, эквивалентное "разрыву дипломатических отношений" между церквами.

Это решение Синод РПЦ принял после того, как Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" направил в Киев двух экзархов — архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ выразила Константинополю протест, отметив, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.

Синод РПЦ принял решение, эквивалентное "разрыву дипломатических отношений" между церквами, сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, дальнейшие решения РПЦ будут зависеть от действий Константинополя.