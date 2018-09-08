Греция не дала визу управляющему делами Московской патриархии

В Московской патриархии сообщили, что Греция отказала в виде управляющему делами, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию. Речь не идет об отказе в посещении Афона, разрешение на которое дают церковные власти.

Причины отказа в визе не уточняются. При этом митрополит уже неоднократно совершал паломничество на Афон.

МИД РФ ранее уже обращался с просьбой к Греции объяснить трудности с выдачей виз священникам.

Нескольким служителям РПЦ греческие власти без каких-либо объяснений отказали в получении визы. Данную информацию предоставили сами священники, которые были очень удивлены подобными действиями.