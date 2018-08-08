Еще один священник заявил, что Греция отказала ему в визе на три года

Нескольким служителям РПЦ греческие власти без каких-либо объяснений отказали в получении визы. Данную информацию предоставили сами священники, которые были очень удивлены подобными действиями.

Церковный публицист протоиерей Владимир Вигилянский также сообщил, что был в Греции пятнадцать раз, однако последняя его попытка получить разрешение на въезд оказалась весьма странной. Священнику позвонили из консульства, чтобы узнать, действительно ли он является служителем церкви. После этого его супруге выдали визу сроком на три года, а он получил документ лишь на один месяц.

Впоследствии в визовом центре ему сообщили, что следовало написать в заявлении, что он простой пенсионер и умолчать о своей деятельности в качестве священника. Вигилянский направил письмо послу Греции, однако тот ему так и не ответил, передает kp.ru.