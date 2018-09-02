Песков рассказал, какое влияние оказывал Путин на диких животных в Туве

Глава российского государства Владимир Путин провел последние выходные августа, любуясь красотами Тувы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как обеспечивалась безопасность Путина. Опубликовано видео отдыха Путина в Туве

Поскольку отдых проходил на дикой природе, "где ходят медведи", охранникам приходилось и вооружаться соответствующим образом, и все это носить постоянно с собой. При этом Песков пошутил, что "медведь не дурак", увидев Владимира Путина, бросаться на него не пожелает, "будет вести себя прилично".

Он также обратил внимание, что козероги, пугливые животные, не стали убегать, увидев Путина, "наверное, признали". Об этом Песков сказал в эфире "России 1", передает РИА Новости.