Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обращение Владмира Путина к россиянам по поводу изменений в пенсионной системе очередным мастер-классом в общении с гражданами.

Владимир Путин 29 августа выступил по телевидению с обращением к россиянам и разъяснил ключевую цель пенсионных изменений. Президент предложил смягчить пенсионные изменения, о которых 16 июня объявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Президент четко очертил границы реформы и объяснил ее механизм. Реформа — вынужденная мера, но мера комплексная, состоящая из множества компонентов, призванных сделать ее комфортной для людей", - сообщение Москальковой опубликовано на сайте омбудсмена.

Татьяна Москалькова подчеркнула: "Президент рассказал подробно и доступно. Важно и то, что глава страны услышал мнение общества и вступил в доверительный диалог с людьми. Владимир Владимирович ещё раз доказал, что он — истинный гарант прав и свобод граждан России". "Это был очередной мастер-класс общения с гражданским обществом и, на мой взгляд, очередной успех", - высказала она свое мнение.

Путин предложил повысить пенсионный возраст женщинам до 60 лет, а не до 63.