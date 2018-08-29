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Путин предложил повысить пенсионный возраст женщинам до 60 лет, а не до 63

29 августа 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предложил повысить пенсионный возраст женщинам до 60 лет, а не до 63
фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин выступил сегодня с обращением к россиянам по поводу изменений пенсионной системы. Долгожданное выступление российского лидера просмотрели миллионы россиян. Путин напомнил, что внести изменения в пенсионное законодательство, в том числе о повышении возраста выхода на заслуженный отдых, 16 июня предложило правительство и в первом чтении рассмотрела Госдума.  

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Президент РФ привел целый ряд доводов, согласно которым пенсионный возраст в нашей стране необходимо поднимать как можно скорее. Он подчеркнул, что действительно, ранее уверял, что изменений при нем не будет. А сейчас они должны быть, иначе в последующие годы изменения произойдут более жестко. Путин предложил смягчить пенсионную реформу.

"В этой связи предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения", - объявил российский лидер. Путин напомнил, что предложено повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет, на восемь лет, а для мужчин - на пять, до 65.

"Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное", - сказал президент. Как сказал Владимир Путин, все понимают, "что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках". "Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин", - предложил глава российского государства.

Путин также предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. 

Текст обращения Владимира Путина по поводу пенсионного законодательства опубликован на сайте Кремля.

 

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