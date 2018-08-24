Август 2018 года стал одним из самых теплых в Москве за минувшие 140 лет

Август 2018 года стал одним из самых теплых в Москве за последние 140 лет. Соответствующие данные предоставила в пятницу, 24 августа, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Средняя температура воздуха в течение всего месяца превышала климатическую норму на 3 градуса. Не исключено, что этот показатель будет еще выше в конце августа, передает ТАСС.

Как утверждает Паршина, до этого рекордно высокая температура в столице была замечена около 140 лет назад. Затем синоптики упоминают август 1938 года, когда норма была превышена на 5,5 градуса. Аналогичные показатели наблюдались в 1972, 1985, 2010 и 2016 годы.