Август 2018 года стал одним из самых теплых в Москве за минувшие 140 лет
24 августа 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Август 2018 года стал одним из самых теплых в Москве за последние 140 лет. Соответствующие данные предоставила в пятницу, 24 августа, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Средняя температура воздуха в течение всего месяца превышала климатическую норму на 3 градуса. Не исключено, что этот показатель будет еще выше в конце августа, передает ТАСС.
Как утверждает Паршина, до этого рекордно высокая температура в столице была замечена около 140 лет назад. Затем синоптики упоминают август 1938 года, когда норма была превышена на 5,5 градуса. Аналогичные показатели наблюдались в 1972, 1985, 2010 и 2016 годы.
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