«Месть Титаника», судья подал в отставку из-за видео с обнаженной блондинкой

Судья Ставропольского края подал в отставку после скандального видео. На ролике, размещенном в Интернете, мужчина, очень похожий на судью Юрия Макарова, отправляет обнаженную блондинку в магазин за бутылкой шампанского, а сам снимает все это на камеру телефона. Похожий на Макарова любитель пикантного видео даже и не подумал, что камеры наблюдения на заправке снимут и его, а затем он станет телезвездой.

Сам Макаров уже подал в отставку. И сегодня коллегия судей будет с его поведением. Но судья не был бы настоящим профессионалом, если ты не стал защищать свою поруганную честь до самого конца. Он заготовил прекрасную историю о том, как его подставили злые чеченские боевики.

«В 2002 году я рассматривал уголовное дело в отношение начальника штаба Шамиля Басаева по кличке «Титаник». Я тогда его посадил на 16 лет. Еще тогда ко мне подошел один мужчина и сказал: «Товарищ судья, 16 лет - это еще не вся жизнь. Через 16 лет у вас могут возникнуть проблемы». А недавно ко мне вечером у подъезда подошёл мужчина и предупредил, чтобы я внимательно следил за Интернетом. Я сразу нашёл видео, посмотрел его и предупредил жену. Но она меня успокоила, мол, это же не я на видео. Это и не я, правда - у меня даже пуза такого нет!», - цитирует слова Макарова Telegram-канал Mash.

И все бы ничего, и боевики, конечно, люди мстительные, и ждать они готовы по 16 лет, чтобы наказать обидчика, но как быть с тем, что мужчина, похожий на судью Макарова, приехал на заправку на автомобиле самого Макарова не понятно. Может судья поторопился с отставкой, виноват же во всем «Титаник».