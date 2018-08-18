Как не отравиться лесными грибами

В России начался грибной сезон. Россияне любят собирать грибы в лесу не только, чтобы пожарить и съесть сразу, но и делают много заготовок на зиму: солят, сушат. Важно разбираться в грибах, отличать съедобные от ядовитых и важно правильно приготовить "добычу". Эксперты назвали самые грибные места России

Отравлениями грибами приводят к серьезным последствиям, бываю даже летальные исходы. По данным Роспотребнадзора, ежегодно фиксируется приметно тысяча пострадавших от отравления грибами людей, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.

Эксперты предупреждают, что грибы лучше не есть вообще детям до 14 лет, так как у них еще нет достаточного количества элементов для их переваривания. Не рекомендуется есть грибы пожилым людям, беременным женщинам и кормящим мамам. Блюда из грибов можно есть только здоровым людям, не имеющим заболеваний пищеварительного тракта.

На сайте Роспотребнадзора опубликованы правила грибника. Специалисты напоминают, что собирать можно только хорощо знакомые грибы. Грибы можно собирать вдали от магистралей в плетеные корзины, но не в полиэтиленовые пакеты или ведра. Гриб нужно срезать с целой ножкой.

Сразу после сбора грибы нужно перебрать и еще раз просмотреть. В этот же день нужно грибы приготовить. Роспортребнадзор рекомендует готовить каждый вид грибов отдельно.

"Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания", — напоминает Роспотребнадзор.