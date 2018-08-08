ЦИК признал законными формулировки вопросов для референдума о пенсиях

Центральная избирательная комиссия РФ поддерживает идею всероссийского референдума по вопросам пенсионной системы. На заседании комиссии сегодня были одобрены вопросы, которые будут вынесены на референдум.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, впервые почти за 25 лет ЦИК одобрил сразу несколько вопросов. На рассмотрении были три вопроса от инициативных групп, которые были признаны соответствующими закону.

Первый вопрос сформулирован так: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством России и о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Вопрос второй таков: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством России о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Третий вопрос звучит следующим образом: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством России о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?".

Ранее Центральная избирательная комиссия отказалась утвердить формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, предложенную КПРФ для референдума. Формулировка вопроса не соответствует требованиям закона.