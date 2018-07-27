ЦИК отказал КПРФ в референдуме о пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия отказалась утвердить формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, предложенную КПРФ для референдума. Формулировка вопроса не соответствует требованиям закона. Правительство повышает пенсионный возраст. Зюганов требует референдума

Вопрос, который хотели вынести на всенародное голосование, звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

По мнению комиссии, формулировка способна ввести избирателей в заблуждение и не исключает множественного толкования. Из-за этого голосование не даст возможность понять волю россиян и противоречит Конституции.

Также к моменту проведения референдума закон о пенсионной реформе уже может быть принят и вступить в силу.

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что «граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране». «Все дело в качестве самого вопроса», — отметила она, пишут Ведомости. В формулировке надо было хотя бы написать «по состоянию на июль 2018 года».