Минтранс призвал увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте
8 августа 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве транспорта России предложили ввести более высокий штраф за переход железнодорожного полотна в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора и перед приближающимся составом.
В настоящий момент штраф составляет 100 рублей, а в ведомстве рекомендуют увеличить эту сумму до 2 тысяч рублей. Информация об этом содержится в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, передает в среду, 8 августа, РИА "Новости".
Согласно последней информации, целью данного нововведения является повышение уровня безопасности людей, а также снижение травматизма граждан в зоне движения поездов.
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