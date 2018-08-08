Минтранс призвал увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте

В Министерстве транспорта России предложили ввести более высокий штраф за переход железнодорожного полотна в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора и перед приближающимся составом.

В настоящий момент штраф составляет 100 рублей, а в ведомстве рекомендуют увеличить эту сумму до 2 тысяч рублей. Информация об этом содержится в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, передает в среду, 8 августа, РИА "Новости".

Согласно последней информации, целью данного нововведения является повышение уровня безопасности людей, а также снижение травматизма граждан в зоне движения поездов.