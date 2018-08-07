В Москве проходит прощание с журналистом Орханом Джемалем

В Москве сегодня проходит прощание с журналистом Орханом Джемалем, убитым в Центральноафриканской республике (ЦАР). В Московской соборной мечети на проспекте Мира духовный лидер мусульман России и председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин прочитал над телом погибшего мужчины традиционную мусульманскую погребальную молитву - джаназа-намаз, - сообщает kp.ru. Вдова убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля поблагодарила людей за поддержку

Журналист Максим Шевченко выступил перед началом молитвы. Максим Шевченко был другом Орхана Джемаля. Журналист рассказал, что его друг "был благороднейшим человеком", ""всегда приходил на помощь". "Мы провожаем сегодня воина, мужчину, поэта и журналиста", - сказал Максим Шевченко.

Сын погибшего в ЦАР журналиста Мансур поблагодарил всех, кто пришел проводить его отца в последний путь.

Ранее Шевченко говорил, что Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве. Шевченко уверен, что убийство журналистов в ЦАР было спланировано.

30 июля неизвестные убили в ЦАР трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В ночь на воскресенье, 5 августа, тела россиян были доставлены в Москву.

Орхан Джемаль был военным журналистам, он работал на Северном Кавказе, в Афганистане, Саудовской Аравии, Ираке, Ливане, Южной Осетии и Сирии.