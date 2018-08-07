//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Художник и музыкант Андрей Крисанов умер в возрасте 52 лет
- Лолита рассказала о будущем своей дочери Евы
- Избитый в Москве Сами Насери перенес операцию
- Помощница Петросяна беременна?
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Москве проходит прощание с журналистом Орханом Джемалем
7 августа 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня проходит прощание с журналистом Орханом Джемалем, убитым в Центральноафриканской республике (ЦАР). В Московской соборной мечети на проспекте Мира духовный лидер мусульман России и председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин прочитал над телом погибшего мужчины традиционную мусульманскую погребальную молитву - джаназа-намаз, - сообщает kp.ru.
Журналист Максим Шевченко выступил перед началом молитвы. Максим Шевченко был другом Орхана Джемаля. Журналист рассказал, что его друг "был благороднейшим человеком", ""всегда приходил на помощь". "Мы провожаем сегодня воина, мужчину, поэта и журналиста", - сказал Максим Шевченко.
Сын погибшего в ЦАР журналиста Мансур поблагодарил всех, кто пришел проводить его отца в последний путь.
Ранее Шевченко говорил, что Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве. Шевченко уверен, что убийство журналистов в ЦАР было спланировано.
30 июля неизвестные убили в ЦАР трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В ночь на воскресенье, 5 августа, тела россиян были доставлены в Москву.
Орхан Джемаль был военным журналистам, он работал на Северном Кавказе, в Афганистане, Саудовской Аравии, Ираке, Ливане, Южной Осетии и Сирии.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Трамп: никому не удастся вести бизнес одновременно с США и Ираном
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Началась экспертиза тел погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае
//Новости партнеров
//Общество
Мины и бомбы времен ВОВ в количестве 1500 штук нашли в крепости Керчь
//Туризм
В Черногории в Которском заливе катер налетел на девушку из России
//Общество
В Москве простились с убитыми журналистами Расторгуевым, Радченко и Джемалем
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
"Булгаковский дом": Кот Бегемот немного в стрессе после хищения
//В мире
Порошенко поручил изменить воинское приветствие в армии Украины
//Здоровье
Опубликованы советы по спасению от жары для людей с повышенным давлением
//Новости Redtram
//Культура
Ушел из жизни автор иллюстраций к "Каникулам в Простоквашино"
//В мире
Несколько животных погибли в американском зоопарке из-за сильного града
//Армия
Чтобы напугать Россию, Германия хочет вернуть обязательную воинскую повинность
//Общество
//Общество
//Общество
В Москве попрощались с убитым в ЦАР журналистом Кириллом Радченко
//В мире
В Индонезии под завалами мечети могут оказаться около 50 человек
Пьяный водитель сбил в Ленобласти трех пешеходов, погиб ребенок
//В мире
СМИ: в Китае запретили фильм "Кристофер Робин" из-за Си Цзиньпина
Финансист поведал о единственном средстве подорвать экономику РФ в руках Запада
//Общество
Опрос: большинство граждан РФ намерены работать после выхода на пенсию