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Максим Шевченко уверен, что убийство журналистов в ЦАР было спланировано
4 августа 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Максим Шевченко заявил, что гибель троих журналистов в Центральноафриканской Республике – целенаправленное и спланированное убийство. По его мнению, существуют разные версии убийства его коллег, и одна из них никак не вяжется с логикой.
Как сообщил Шевченко, речь идёт о водителе, который остался единственным живым из всей съемочной группы. «Тогда водитель в доле. Тогда нужно брать водителя, просто его допрашивать. Потому что, как он остался в живых?», - подчеркнул журналист. По его словам, район, куда приехали Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаля не является опасным для работы СМИ. «Я навел справки, масса журналистов с разных точек земли говорят, что это не опасно, там давно не ведутся боевые действия, и давно не было никаких опасных террористических группировок», - сказал Шевченко телеканалу «Звезда».
Напомним, что сегодня тела погибших журналистов в ЦАР были доставлены в Париж. Оттуда их переправят в Россию.
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